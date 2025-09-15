ضياء رشوان: وصف الرئيس السيسي لإسرائيل بـ"العدو" رسالة حاسمة من الدوحة

كتب- حسن مرسي:

أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة العربية الإسلامية بالدوحة مثلت موقفًا مصريًا واضحًا وحازمًا تجاه القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أنها حملت رسائل مهمة للمجتمع الدولي.

وقال رشوان خلال حواره عبر فضائية "إكسترا نيوز": "لأول مرة منذ زيارة الرئيس الراحل محمد أنور السادات إلى الكنيست الإسرائيلي وتوقيع اتفاقية السلام عام 1979، يطلق رئيس مصري مصطلح "العدو" على إسرائيل"، معتبرًا أن هذا الوصف يؤكد عمق الموقف المصري الثابت تجاه العدوان الإسرائيلي ورسالة حاسمة من الدوحة للعالم أجمع.

وأضاف رشوان أن "الحُمق الإسرائيلي مستمر، ولكن الله غالب"، مشددًا على أن ما يحدث في غزة هو حرب إبادة جماعية، حيث لم تخسر أي دولة في العالم 10% من سكانها في معركة واحدة كما حدث في القطاع.

وتابع رئيس الهيئة أن الممارسات الإسرائيلية دفعَت الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة اتفاقاته مع تل أبيب، قائلًا: "العالم لم يعد يتغاضى عن الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي".

وأشار رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إلى أن الهجوم الإسرائيلي على قطر كان "غادرًا وفاشلًا"، مؤكدًا أن "ليس بعد قصف قطر إساءة وفلسطين تظل القضية المركزية للعرب".

وحول التصريحات المتطرفة لبعض الكتاب الإسرائيليين، قال رشوان: "لا يجب الالتفات إلى هذه الأفكار المسمومة"، مشيرًا إلى أن بعض هؤلاء الكتاب أكثر تطرفًا من حكومة نتنياهو ذاتها.

وأكد أن فكرة تشكيل قوة عربية مشتركة أمر مطروح بجدية لحماية الأمن القومي العربي، مشيرًا إلى أن مصر تدعم كل الخطوات التي تُعزز الوحدة العربية في مواجهة التحديات الإقليمية.