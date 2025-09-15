كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية، أن الواقع الإقليمي الحالي يتطلب من الدول العربية تبني مواقف أكثر فاعلية وجدية، مشددًا على أن إنشاء قوة عربية مشتركة أصبح ضرورة حتمية لتعكس الإرادة السياسية الموحدة، كما دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من مناسبة.

وقال عاشور خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة: "القمة العربية الإسلامية الطارئة يجب أن تدرك أن إسرائيل لا ترتدع بالقانون الدولي ولا بالمواثيق الأممية، بل تحتاج إلى رد فعّال قائم على إرادة سياسية موحدة وأدوات ردع حقيقية".

وأضاف أن الرئيس السيسي نادى منذ بداية حكمه بتشكيل قوة عسكرية عربية مشتركة لمواجهة التهديدات الإقليمية، وعلى رأسها الإرهاب، مشيرًا إلى أن هذا المقترح يظل قائمًا وضروريًا في ظل التصعيد الإسرائيلي المستمر.

وتابع أستاذ العلاقات الدولية: "الولايات المتحدة لا يمكن مواجهتها بمجرد بيانات الشجب والإدانة، بل يجب استخدام أدوات ضغط مدروسة تستهدف مصالحها الحيوية في المنطقة"، مؤكدًا أن واشنطن قد تعيد حساباتها إذا شعرت أن دعمها غير المحدود لإسرائيل يُضعف مكانتها أو يعزز نفوذ منافسين مثل الصين.

وأشار عاشور إلى أن إسرائيل تنظر إلى انعقاد القمة العربية الإسلامية على أنه مصدر إزعاج، خاصة فيما يتعلق بتأثيرها المحتمل على مسار اتفاقات التطبيع، ومن بينها "اتفاقات إبراهام" مع بعض دول الخليج. وحذّر من محاولات إسرائيلية لتقويض مخرجات القمة أو التقليل من أهميتها إعلاميًا وسياسيًا.