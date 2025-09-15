إعلان

توخوا الحذر.. الأرصاد تصدر تحذيرًا بشأن الشبورة المائية صباحًا

08:20 م الإثنين 15 سبتمبر 2025
كتب- أحمد عبدالمنعم:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تحذيرًا عاجلا بشأن الشبورة المائية صباحًا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناه ووسط سيناء.

ونصحت الأرصاد السائقين بتوخي الحذر أثناء القيادة.

