السيسي: سلوك إسرائيل المنفلت لا يمكن القبول به والسكوت عنه

عبر الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن خالص التقدير للشيخ تميم بن حمد الثاني، ودولة قطر الشقيقة، على استضافة القمة العربية الإسلامية بقطر.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته في القمة، اليوم الإثنين، إن القمة تنعقد في توقيت بالغ الدقة، في ظل تحديات جسام تواجهها المنطقة التي تسعى إسرائيل إلى تحويلها لساحة مستباحة للاعتداءات بما يهدد الاستقرار في المنطقة بأسرها، ويشكل إخلالًا خطيرًا بالسلم والأمن الدوليين، والقواعد المستقرة للنظام الدولي.

وأضاف "السيسي": أود أن أؤكد لأمير قطر وشعبها الشقيق تضافر مصر الكامل معها في مواجهة العدوان الإسرائيلي الآثم الذي شهدته الأجواء والأراضي القطرية والذي يمثل انتهاكًا جسيمًا لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وسابقة خطيرة وتهديدًا للأمن العربي والإسلامي.

وأوضح أن هذا العدواء يعكس بجلاء أن الممارسات الإسرائيلية تجاوزت أي منطق سياسي أو عسكري وتجاوزت كافة الخطوط الحمراء، وأعرب عن الإدانة بأشد وأقصى العبارات لهذا العدوان الإسرائيلي على سيادة وأمن دولة عربية تتطلع بدور محوري بدور الوساطة مع مصر والولايات المتحدة من أجل وقف إطلاق النار في غزة وإنهاء الحرب والمعاناة غير المسبوقة الذي يمر بها الشعب الفلسطيني الشقيق.

وحذر الرئيس السيسي، قائلًا: ما نشهده من سلوك إسرائيلي منفلت ومزعزع للاستقرار الإقليمي من شأنه توسيع رقعة الصراع ودفع المنطقة نحو داومة خطيرة من التصعيد وهو ما لا يمكن القبول به والسكوت عنه.

