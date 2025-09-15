كتب- محمد شاكر:

ترددت أنباء خلال الساعات الماضية حول اختفاء أسورة ذهبية نادرة لأحد ملوك الأسرة الـ21، من داخل خزينة قسم الترميم بالمتحف المصري بالتحرير.

وعلم "مصراوي" أن مصير القطعة الأثرية الغائبة مجهول حتى الآن، وأن الجهات المسؤولة بدأت تحقيقات موسعة لكشف ملابسات الواقعة التي تم رصدها خلال تجهيز القطع الأثرية داخل الصناديق المخصصة لها للسفر للمشاركة في معرض أثري بإيطاليا.

وأوضح مصدر، رفض ذكر اسمه، أنه تم التحفظ على كل من كان بحوزته القطعة الأثرية أو له علاقة بها؛ حيث يتم استجواب بعضهم حول علاقتهم بالقطعة والآثار المقرر نقلها إلى المعرض، كما تم التحفظ على هواتف الأشخاص الذين كانوا موجودين في المكان.

وجاء اكتشاف اختفاء قطعة أثرية أثناء إعداد وتغليف القطع الأثرية المقرر سفرها خلال أيام إلي إيطاليا، لتعرض في معرض"كنوز الفراعنة" المقرر إقامته في الاسكوديري ديل كويريناله بروما في الفترة من 24 أكتوبر المقبل إلى 3 مايو من العام المقبل، ويضم 130 قطعة أثرية تروي قصة الحضارة المصرية العريقة عبر حقب زمنية متعددة.

وحاولنا التواصل بعدد من المسؤولين الرسميين في الوزارة؛ للتأكد من صحة المعلومات، إلا أنهم رفضوا التعليق.

