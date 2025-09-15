محمد مجدي عوض مديرًا لمراكز التدريب بوزارة الأوقاف

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أصدر الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، قرارًا بتكليف الشيخ محمد مجدي غنيم عوض، الإمام والخطيب والمدرس بمديرية القليوبية، بتسيير أعمال الإدارة العامة لمراكز التدريب بديوان عام الوزارة.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، اليوم، أن القرار يأتي في إطار الدفع بالقيادات الشابة، وضخ دماء جديدة في مواقع القيادة، بما يسهم في تعزيز دور الإدارة العامة لمراكز التدريب في الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للأئمة والواعظات، وتنمية قدراتهم لمواكبة متطلبات العمل الدعوي والفكري المعاصر.

