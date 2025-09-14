وكالات:

أكد الدكتور محمود محيي الدين مبعوث الأمم المتحدة للتنمية المستدامة أن مصر تحتاج إلى برنامج جديد للنمو المستدام يعالج أزمات الديون والادخار والإيرادات العامة، مع التركيز على استثمار العنصر البشري وتنمية القدرات المحلية، والاستفادة من التجارب الإقليمية الناجحة مثل تجمع الآسيان.

وأضاف محيي الدين، خلال مشاركته في صالون ماسبيرو الثقافي بحضور أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وإدارة الكاتب الصحفي عبد الفتاح الجبالي، وبمشاركة عدد من المفكرين والإعلاميين، أن العالم يشهد تغيرات متسارعة، وأن عصر الاعتماد على القروض والمساعدات الإنمائية التقليدية قد انتهى، وأشار إلى أن التدفقات المالية للدول النامية في تراجع، وأن التجارة الدولية والاستثمارات تتأثر بالإجراءات الحمائية.

وأوضح محيي الدين أهمية التنويع الاقتصادي، خاصة لدول مثل الخليج التي كانت تعتمد على النفط، مشدداً على تقليل الاعتماد على النفط وفتح مجالات أخرى، مع التركيز على التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، ودور الدولة في الأنشطة الاقتصادية.

وأكد أن العنصر البشري يمثل طاقة يجب استغلالها بالاستثمار في التدريب والتعليم والرعاية الصحية، إلى جانب أهمية البيانات والمعلومات باعتبارها وقود الثورة الصناعية الجديدة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.