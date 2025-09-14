وزير الزراعة يكشف أسباب أزمة الأسمدة

كتبت- داليا الظنيني:

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة، أن أزمة نقص الأسمدة التي يعاني منها الفلاحون تعود إلى توقف عدد من المصانع عن الإنتاج لأكثر من شهرين بسبب انقطاع إمدادات الغاز، نتيجة تداعيات الحرب الإيرانية الإسرائيلية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن الوزارة تمكنت من احتواء هذه الأزمة بفضل الاعتماد على المخزون الاحتياطي، مما مكنها من توزيع الأسمدة على المزارعين بنسب تتراوح بين شكارتين إلى ثلاث شكاير لكل حيازة زراعية.

وأشار فاروق إلى أن الدولة توفر الأسمدة بسعر مدعوم يبلغ 4600 جنيه، موضحًا أن هذا الدعم يهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل صغار المزارعين وضمان تلبية احتياجاتهم الأساسية.

وتابع أن الوزارة تعمل جاهدة لدعم المزارعين في ظل التحديات العالمية، داعيًا المواطنين إلى التكاتف مع جهود الدولة والصبر في مواجهة هذه الظروف الاستثنائية.

وشدد وزير الزراعة على ضرورة مكافحة الممارسات السلبية داخل بعض الجمعيات الزراعية، مؤكدًا أن أي مزارع يحق له الحصول على الأسمدة من أي جمعية زراعية دون تمييز.

وأكد أن الوزارة لن تتهاون مع أي تجاوزات، حاثًا الفلاحين على الإبلاغ عن أي حالات فساد أو استغلال، مشيرًا إلى أن الحفاظ على حقوق المزارعين يظل أولوية قصوى لضمان استقرار الموسم الزراعي.