كتبت- داليا الظنيني:

أكد الإعلامي أحمد موسى أن القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة، المقرر انعقادها يوم الإثنين، ستكون حدثًا محوريًا يجذب أنظار العالم، بمشاركة 56 دولة عربية وإسلامية، مشيرًا إلى أن الدول العربية ستتضامن بشكل كامل مع قطر خلال هذا التجمع.

وأضاف خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة صدى البلد، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي ستتضمن رؤى جديدة تهدف إلى دعم قطر في مواجهة الانتهاكات التي تتعرض لها من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار موسى إلى أن الإعلام المصري لعب دورًا بارزًا في دعم قضايا قطر وغزة ضد السياسات العدوانية للاحتلال الإسرائيلي، مستنكرًا تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي رفض فيها إقامة دولة فلسطينية، والتي تعكس نهجًا متطرفًا يعتمد على ارتكاب الجرائم.

وتابع مقدم "على مسئوليتي"، أن نتنياهو يشكل العقبة الرئيسية أمام تحقيق السلام في المنطقة، محذرًا من أن سياساته قد تؤدي إلى تصعيد جديد يتسم بالدمار والإبادة.

وشدد موسى على أن قمة الدوحة تأتي في لحظة حاسمة، حيث إن الوقت قد حان لاتخاذ قرارات ملموسة تتجاوز البيانات والتنديدات.

وأكد أن الزعماء العرب والمسلمين سيواجهون تحديات كبيرة، خاصة في ظل دعم اليمين المتطرف في الولايات المتحدة وأجزاء من العالم لسياسات نتنياهو.

وأضاف أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى الحائط المبكي برفقة نتنياهو تحمل رسائل واضحة تدل على تأييد أمريكي لإسرائيل، مما يزيد من تعقيد المشهد الإقليمي.

وأكد الإعلامي أحمد موسى، على أن مصر ستلعب دورًا قياديًا في هذه القمة من خلال تقديم رؤية واضحة تدعم الوحدة العربية والإسلامية، وتعزز الجهود لتحقيق العدالة والسلام في المنطقة.

وشدد على أن القرارات المنتظرة من القمة قد تمثل نقطة تحول حاسمة في مواجهة التحديات التي تهدد استقرار المنطقة، مع التركيز على دعم القضية الفلسطينية ورفض السياسات العدوانية.