كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، تيرجيه بيلسكوج الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك" النرويجية، وكو رينشيان مؤسس ورئيس مجموعة "صنجرو" الصينية، وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أبرز الظواهر الجوية، المسيطرة خلال الساعات المقبلة.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

السيسي يبحث مع "سكاتك" و"صنجرو" توطين صناعة الطاقة الخضراء في مصر

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، تيرجيه بيلسكوج الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك" النرويجية، وكو رينشيان مؤسس ورئيس مجموعة "صنجرو" الصينية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

قال المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية إن الرئيس رحّب بمسؤولي الشركتين، مثمنًا التعاون القائم في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، ومؤكدًا أن هذه الشراكات تعزز الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتدعم جهود مصر لترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للطاقة في شرق المتوسط.

الجيزة: صيانة دورية للكباري والأنفاق لضمان السلامة والانسيابية المرورية

أكدت محافظة الجيزة حرصها على متابعة كفاءة المرافق والمنشآت العامة، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات للمواطنين بأعلى مستويات الجودة والأمان.

وفي هذا الإطار، تنفذ أجهزة المحافظة حملات دورية على الكباري والطرق والأنفاق وغيرها من المرافق الحيوية، لمراجعة حالتها الفنية والتدخل الفوري بإجراء أعمال الصيانة اللازمة وتغيير الأجزاء غير الصالحة على مدار الساعة بجميع الأحياء والمراكز.

مد فترة التقديم على وحدات "سكن لكل المصريين٧"

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مد فترة الحجز وشراء كراسة الشروط وسداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية ضمن الطرح الثاني من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين ٧" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، وذلك حتى يوم الأحد 28 سبتمبر 2025.

وأوضح وزير الإسكان، في بيان له، اليوم، أن مد فترة التقديم لحجز وحدة سكنية يأتي استجابة للطلبات الواردة لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري حول هذا الشأن، حيث أبدى المواطنون رغبتهم في مهلة إضافية لاستيفاء المستندات المطلوبة وسداد مقدم جدية الحجز، وهو ما استجاب له الصندوق.

قمة الدوحة الطارئة.. اختبار لوحدة العرب والمسلمين أمام العدوان الإسرائيلي

قال الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن انعقاد القمة العربية الإسلامية الطارئة في العاصمة القطرية الدوحة، غدًا الإثنين، يمثل محطة فارقة في تاريخ العمل العربي والإسلامي المشترك؛ حيث تأتي في توقيت شديد الحساسية بعد العدوان الإسرائيلي الغادر على دولة قطر، وفي ظل متغيرات دولية وإقليمية تعيد رسم موازين القوى في المنطقة.

وأشار محسب إلى أن هذه القمة بمثابة تحدٍّ كبير لاختبار مدى قدرة الدول العربية والإسلامية على صياغة موقف موحد وفاعل في مواجهة السياسات التوسعية لإسرائيل، التي لم تكتف بجرائمها اليومية ضد الشعب الفلسطيني وإنما تعدت ذلك بالاعتداء على دولة ذات سيادة تلعب دور الوسيط النزيه.

الإسكان: بدء تسليم أراضي بيت الوطن المرحلة التاسعة بالعبور الجديدة

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء تسليم 147 قطعة أرض سكنية بمناطق "أكثر تميزاً G.H" بالحي 39 "منطقة 2600 فدان" سابقاً والمخصصة للعاملين بالخارج بالمرحلة التاسعة بمشروع بيت الوطن بمدينة العبور الجديدة، وذلك اعتباراَ من يوم الأحد المقبل 21/9/2025، وحتى يوم الأربعاء 5/11/2025، وفقاً للمواعيد المقرر من جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة.

موعد طرح لقاح الإنفلونزا الموسمية بـ"فاكسيرا".. الفئات الأكثر احتياجًا وموقف الأطفال

يزداد الطلب خلال هذه الأيام على الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية، باعتباره الوسيلة الأكثر فاعلية للوقاية من المضاعفات الصحية المرتبطة بالفيروس، مع اقتراب فصل الشتاء وارتفاع معدلات الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا.

وكشف مصدر بشركة فاكسيرا لمصراوي، أن اللقاح سيُطرح في مقرات المصل واللقاح خلال أيام قليلة، موضحًا أن التطعيم يُعطى بجرعة واحدة سنويًا، باستثناء بعض الفئات من الأطفال.

اضطراب الملاحة ورذاذ.. الأرصاد تعلن أبرز الظواهر الجوية المسيطرة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أبرز الظواهر الجوية، المسيطرة خلال الساعات المقبلة.

وتوقعت الأرصاد تكون شبورة مائية صباحًا على مناطق من شمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.

