ظروف الناس لا تسمح.. تحرك برلماني لإلغاء رفع أسعار الكتب المدرسية

كتب- نشأت علي:

تقدَّم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى الحكومة بسبب حالة الاستياء بين أولياء أمور طلاب المدارس الرسمية للغات (التجريبية)، عقب إعلان زيادة كبيرة في المصروفات الدراسية وارتفاع أسعار الكتب المدرسية.

وأكد النائب أن أولياء الأمور فوجئوا هذا العام بقرارات غير متوقعة تضمنت رفع المصروفات الدراسية بشكل لا يتناسب مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية للأُسر المصرية وإلزام أولياء الأمور بشراء الكتب المدرسية كاملةً دون إتاحة حرية الاختيار، على الرغم من وجود بدائل تعليمية (نسخ إلكترونية، مكتبات مدرسية، تبادل الكتب بين الطلاب).

وأكد زين الدين أن هذه القرارات تمثل عبئًا جديدًا على الأُسر المصرية التي تعاني ارتفاع تكاليف المعيشة، كما أنها تخالف مبدأ العدالة والمساواة؛ خصوصًا أن أولياء الأمور يسددون المصروفات عبر البريد مثل طلاب المدارس الحكومية العادية، ومن ثم فمن حقهم أن يُعاملوا المعاملة نفسها، حيث يتسلم طلاب المدارس الحكومية الكتب المدرسية مجانًا.

وتساءل النائب: ما مبررات الزيادة المفاجئة في مصروفات المدارس الرسمية للغات؟ ولماذا تم إلزام أولياء الأمور بشراء الكتب المدرسية كاملةً وعدم ترك الأمر اختياريًّا؟ وهل لدى الوزارة خطة لإعادة النظر في هذه القرارات بما يراعي الظروف الاقتصادية للأُسر؟ وما الآلية التي تضعها الوزارة لضمان عدم تحويل التعليم إلى عبء مالي فوق طاقة أولياء الأمور؟ مطالبًا الوزير بإلغاء قرار رفع أسعار الكتب المدرسية لتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية.