منصة رقمية وكود خاص للمحلات.. إجراءات جديدة لتيسير استخراج التراخيص

كتب- محمد نصار:

اتخذت وزارة التنمية المحلية مجموعة من الإجراءات التي تستهدف تبسيط وتيسير استخراج تراخيص المحال والأنشطة الاقتصادية المختلفة، بما يدعم خطط الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي.

وجاء من أبرز الإجراءات التي تم وجار اتخاذها وتفعيلها بالفعل، اعتماد ضوابط ومعايير مُيسرة للحصول على موافقات الحماية المدنية، بجانب ربط إصدار الموافقات المرورية للمحال الجديدة وفق عدد المترددين عليها.

كما يتم التنسيق من أجل إنشاء منصة رقمية متكاملة لحوكمة إجراءات استخراج التراخيص، والتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء بشأن الأنشطة المرتبطة بتداول الأغذية.

وتضمنت التسهيلات كذلك، تحديث منظومة المحال العامة، بما يشمل:

- توحيد متطلبات وإجراءات الترخيص.

- تحصيل الرسوم عبر المراكز التكنولوجية.

- تقليص المدد الزمنية اللازمة لإصدار الموافقات.

- إعداد كود خاص بالمحال العامة يتضمن الاشتراطات والتعريفات.

- تنظيم برامج تدريبية لمواجهة مخاطر الحرائق.

- منح العاملين بمراكز الترخيص صفة الضبطية القضائية.