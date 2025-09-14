20 صورة.. تفاصيل محطة الحاويات "تحيا مصر 1" بميناء دمياط

كتب- محمد نصار:

يشهد مشروع محطة الحاويات "تحيا مصر 1" بميناء دمياط تقدمًا ملحوظًا في أعمال التنفيذ والتجهيزات، ليصبح واحدًا من أهم المشروعات اللوجستية العملاقة في مصر والمنطقة.

أعمال التنفيذ

تتولى شركة دمياط أليانس، المشغلة للمحطة، تنفيذ أعمال البنية الفوقية، في إطار تجهيز المحطة بأحدث الأنظمة والمعدات المتطورة عالميًا.

أوناش الرصيف العملاقة

استقبلت المحطة حتى الآن 12 ونش رصيف عملاق من إنتاج شركة (HHMC) الصينية، تُعد من الأحدث عالميًا في مجال تداول الحاويات، بقدرة رفع تصل إلى 75 طنًا، مع إمكانية التعامل مع ارتفاعات حتى 57.5 مترًا (ما يعادل 11 حاوية).

ويبلغ طول الذراع الخارجي 72 مترًا للتعامل مع أكبر السفن، كما أنها مزودة بأنظمة حماية وسلامة متقدمة (حساسات – كاميرات – أنظمة أمان)، وتدعم التكامل مع أنظمة إدارة الموانئ الذكية لتتبع وتحسين العمليات التشغيلية لحظيًا.

وتساهم هذه الإمكانات في رفع كفاءة عمليات الشحن والتفريغ، وتقليل زمن التداول، وتعزيز القدرات التنافسية للميناء في استقبال السفن العملاقة.

أوناش الساحات الكهربائية (RTG)

وصل إلى المحطة حتى الآن 30 ونش ساحة كهربائي ضمن 40 ونشًا مقرر توريدها تباعًا، وهي من أحدث المعدات الصديقة للبيئة، بما يساهم في خفض الانبعاثات الكربونية، ودعم رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وتعزيز كفاءة إدارة ساحات التداول بالمحطة.

مواصفات المشروع

- أطوال الأرصفة: 1970 مترًا.

- أعماق الأرصفة: 18 مترًا.

- الساحة الخلفية: 922 ألف متر مربع.

- الطاقة الاستيعابية: 3.5 مليون حاوية مكافئة سنويًا.

ويُنفذ المشروع بالشراكة مع التحالف العالمي دمياط أليانس، الذي يضم:

1- يوروجيت – ألمانيا.

2- كونتشيب – إيطاليا.

3- الخط الملاحي العالمي هاباج لويد.

الأهمية الاستراتيجية

يمثل المشروع خطوة محورية في خطة وزارة النقل لجذب كبرى شركات الخطوط الملاحية العالمية للاستثمار في الموانئ المصرية.

كما يأتي ضمن مشروع الممر اللوجيستي المتكامل (طنطا – المنصورة – دمياط)، والذي يشمل:

- المنطقة اللوجيستية بطنطا.

- خط السكة الحديد (طنطا – المنصورة – دمياط).

- الميناء الجاف بدمياط الجديدة.

- ميناء دمياط.