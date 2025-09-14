محافظ القاهرة: مدارس العاصمة جاهزة لاستقبال أكثر من 2.5 مليون طالب

كتب- محمد نصار:

أعلن الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، الانتهاء من استعدادات استقبال 2,596,355 طالبًا وطالبة بجميع مدارس العاصمة مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2025–2026، مشيرًا إلى اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بإنجاح العملية التعليمية وتوافر الكتب المدرسية في مختلف المراحل.

وشدد المحافظ، على حظر حرمان أي طالب من الانتظام في الدراسة أو الحصول على الكتب المدرسية بسبب تأخر سداد المصروفات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بعدم استبعاد الطلاب غير القادرين، مؤكدًا ضرورة حسن معاملة الطلاب ومنع أي اعتداء عليهم داخل المدارس، مع الرجوع إلى أولياء الأمور في حال حدوث أي تجاوزات.

وأشار المحافظ، إلى أن القاهرة تضم 6114 مدرسة بعدد فصول يصل إلى 72,300 فصل، موضحًا أن هذا العام يشهد دخول 14 مدرسة جديدة للخدمة ما بين إنشاءات جديدة وتوسعات وأعمال تعلية، بإجمالي 539 فصلًا، فيما يجري استكمال إنشاء 9 مدارس إضافية تضم 249 فصلًا دراسيًا.

كما وجه المحافظ، بضرورة التنسيق بين مديرية التربية والتعليم ورؤساء الأحياء وهيئة النظافة وشرطة المرافق لرفع الإشغالات والباعة الجائلين بمحيط المدارس، مع تكثيف أعمال النظافة. وأكد على دور مديري الإدارات والمدارس في:

- الحفاظ على النظافة العامة داخل الفصول.

- إزالة الملصقات والتشوهات من أسوار المدارس.

- صيانة الدهانات وزيادة المساحات الخضراء والتشجير.

- متابعة صيانة الفصول، وكفاءة الإضاءة، وسلامة المقاعد والنوافذ.

- صيانة دورات المياه وتطهير خزانات المياه.

- التأكد من عوامل الأمان والسلامة، وتوافر متطلبات الدفاع المدني.

وشدد المحافظ، على استمرار المتابعة الميدانية اليومية من قِبل مديري الإدارات التعليمية منذ اليوم الأول وحتى نهاية العام الدراسي، لضمان انتظام العملية التعليمية وحل أي مشكلات على الفور.