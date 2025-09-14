إعلان

مصدر لمصراوي: الدفع بمجازر متنقلة لمواجهة ارتفاع الأسعار وخدمة المناطق النائية

11:10 ص الأحد 14 سبتمبر 2025

المجازر المتنقلة

كتب- محمد نصار:

كشف مصدر مسؤول بوزارة التنمية المحلية، تفاصيل مبادرة المجازر المتنقلة التي بدأت الوزارة في إطلاقها بعدد من المحافظات على مستوى الجمهورية.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة إلى مصراوي، اليوم الأحد، إنه تم توقيع عقد مجزرين متنقلين خلال الأيام الماضية، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.

وأضاف المصدر، أن هذه المجازر تكون في مناطق نائية أو مناطق تشهد أزمات خاصة بارتفاعات أسعار غير مبررة.

وأشار إلى أن فكرة المجازر المتنقلة تستهدف السيطرة على الأسعار وتوفير احتياجات المواطنين، بالاضافة لتواجدها في المناطق الحدودية.

وأوضح أن اللجوء لمثل هذا النوع من المجازر، يرجع إلى سهولة التحرك بها في أكثر من منطقة وأكثر من محافظة حسب الحاجة والظروف.

المجازر المتنقلة الدفع بمجازر متنقلة مواجهة ارتفاع الأسعار خدمة المناطق النائية
