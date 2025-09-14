تناولت برامج التوك شو، اليوم الأحد، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

البداية من بورسعيد.. التموين تُحدد موعد إضافة المواليد 2025

أعلن الدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية للخدمات الرقمية، أن بوابة مصر الرقمية ستشهد بدء إجراءات إضافة المواليد على بطاقات التموين لعام 2025، اعتباراً من الغد في محافظة بورسعيد كمرحلة أولى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة "القاهرة والناس"، أن هذه الخطوة تأتي في إطار مشروع كارت الخدمات الحكومية الموحد، الذي يهدف إلى تسهيل صرف الدعم التمويني من خلال استمارة تحديث البيانات المتاحة عبر المنصة الرقمية.

اللواء سيد غنيم: القمة العربية الإسلامية قد تفرض عقوبات على إسرائيل

أعرب اللواء الدكتور سيد غنيم، الأستاذ الزائر في حلف الناتو والأكاديمية العسكرية الملكية في بروكسل، عن توقعاته بأن تتخذ القمة العربية الإسلامية الطارئة في قطر قرارات صلبة تتضمن إجراءات عقابية ضد إسرائيل.

وأشار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة "القاهرة والناس"، إلى أن هذه الإجراءات قد تشمل خفض مستوى التنسيق الدبلوماسي مع إسرائيل، أو تعليق اتفاقيات السلام والاتفاقيات الإبراهيمية، أو حتى الإصرار على إقامة دولة فلسطينية مستقلة كجزء من الرد على السياسات الإسرائيلية.

متحدث الوزراء يكشف آخر الاستعدادات لافتتاح المتحف المصري الكبير

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل جولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للمنطقة المحيطة للمتحف المصري الكبير استعدادًا لافتتاحه في مطلع الأول من نوفمبر المقبل.



وأشار "الحمصاني"، في اتصال هاتفي مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء السبت، إلى أن رئيس مجلس الوزراء، تابع تطوير مطار سفنكس الدولي، وذلك في إطار متابعة الاستعدادات الجارية لافتتاح المتحف.

خبير اقتصادي: صندوق النقد يتبنى نهجًا يتسم بالاقتصاد السياسي في تعاملاته مع مصر

كشف الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن صندوق النقد الدولي يتبنى نهجاً يتسم بالاقتصاد السياسي في تعاملاته الحالية، مشيراً إلى أن مصر أحرزت تقدماً ملحوظاً في تنفيذ إصلاحات اقتصادية جوهرية خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة صدى البلد، أن هذه الإصلاحات ساهمت في تعزيز استقرار الجنيه المصري، حيث انعكس تحرير سعر الصرف إيجابياً على الأداء الاقتصادي، وهو ما أكدته تقارير دولية.

طارق فهمي: أمريكا شريك رئيسي لإسرائيل في مخطط فصل غزة وتصفية القضية الفلسطينية

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الولايات المتحدة الأمريكية تشارك إسرائيل بشكل كامل في ما يجري على الأراضي الفلسطينية، مشيرًا إلى أن ما يحدث في الضفة الغربية يختلف في شكله ومضمونه عن الأحداث في قطاع غزة، لكن الخطر الحقيقي يتمثل في الترتيبات المستقبلية للقطاع.

وأضاف فهمي خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم"، على قناة الحياة، أن هناك اهتمامًا دوليًا غير مسبوق بالضفة الغربية يتزامن مع دعوات متزايدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، بينما يتم في غزة تنفيذ ما وصفه بـ"المخطط الشيطاني" الذي يهدف لإعادة تشكيل الواقع الجغرافي والسياسي لفصل القطاع عن باقي الأراضي الفلسطينية.

موسى مهاجمًا صندوق النقد: لن ننفذ شروطكم وضغوطكم غير مقبولة

قال الإعلامي أحمد موسى إن شروط صندوق النقد الدولي الخاصة بمنح الشريحة التمويلية لمصر "غير مقبولة"، معتبرًا أن الضغوط التي يمارسها الصندوق على البلاد غير مبررة.

خلال برنامجه "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد" أكد موسى، أن مصر لن تنفذ هذه الشروط في الوقت الحالي، متسائلًا: "كل هذه الضغوط من أجل 274 مليون دولار؟".

حسام عبدالغفار: تحقيق عاجل في واقعة فقدان بصر مرضى بمستشفى 6 أكتوبر

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تلقت شكاوى من مواطنين بشأن مضاعفات خطيرة أصابت عدداً من المرضى بعد إجراء عمليات جراحية في قسم العيون بمستشفى 6 أكتوبر.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة الحياة، قال عبد الغفار، إن بعض هذه الحالات وصلت إلى مرحلة فقدان البصر بشكل كامل، مما دفع الوزارة لاتخاذ إجراءات فورية لدعم المتضررين.