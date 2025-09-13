إعلان

وزير الخارجية: لا تهاون في حقوق مصر المائية

09:05 م السبت 13 سبتمبر 2025

الدكتور بدر عبدالعاطي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- حسن مرسي:

أكد وزير الخارجية الدكتور بدر عبدالعاطي أن هناك تهديدات تواجه الدولة المصرية من الغرب، متمثلة في الأزمة الليبية بكل تعقيداتها وتشابكاتها في ظل استمرار حالة الانقسام، ووجود العنصر الأجنبي الذي يعد أساسيا لعدم الاستقرار في الدولة، إلى جانب الميليشيات المسلحة، موضحا أن مصر لديها 1200 كيلومتر حدود مع ليبيا الشقيقة.

وأضاف عبدالعاطي، خلال كلمته في "صالون ماسبيرو الثقافي"، عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن هناك أيضًا الوضع الخطير في منطقة الساحل الإفريقي الذي تموج به الاضطرابات، مع تواجد كثيف للإرهاب والمنظمات والجماعات الإرهابية، وجماعات الجريمة المنظمة، فضلًا عن جماعات الاتجار في البشر، وهو ما يمثل تحديًا مباشرًا في الاتجاه الغربي.

وأشار إلى أن الاتجاه الجنوبي لا يقل خطورة عن جهة الغرب، معقبًا: "تدمي قلوبنا مما يحدث في السودان الشقيق من قتل وترويع وتجويع، وأيضًا مصير الدولة السودانية على المحك نتيجة للتدخلات ووجود الميليشيات المسلحة"،

وأوضح وزير الخارجية، أن مصر تواجه بطبيعة الحال القضية الوجودية الأولى، وهي قضية المياه، مشددًا على أنه لا يمكن تحت أي ظرف من الظروف التهاون بشأنها، وحتى ولو بقطرة ماء.

وأوضح أن كل هذه التحديات التي تواجه الدولة المصرية تعد خطيرة من كل الاتجاهات، مضيفا: "لدينا أيضا تحديات حتى من الشمال من المنطقة المتوسطية".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية الأزمة الليبية الميليشيات المسلحة مصر صالون ماسبيرو الثقافي الساحل الإفريقي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تحرك جديد من وزارة الصحة بشأن أزمة مرضى العيون بمستشفى 6 أكتوبر
زعيم المعارضة الإسرائيلية: اقتراح تشكيل قوة عربية "ضربة خطيرة" لاتفاقيات السلام