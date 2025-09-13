وزير الكهرباء يبحث مع "سكاتك" النرويجية توطين صناعة البطاريات

كتب- محمد صلاح:

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة يتطلب إدخال مشروعات لتخزين الكهرباء باستخدام بطاريات متطورة، بما يضمن تعزيز استقرار الشبكة القومية واستمرارية التغذية الكهربائية.

وأشار "عصمت"، إلى أن توطين صناعة المهمات الكهربائية الخاصة بالطاقة المتجددة يمثل أحد المحاور الرئيسية في خطة عمل القطاع خلال المرحلة الراهنة.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع محمد عامر، المدير الإقليمي لشركة "سكاتك" النرويجية، والوفد المرافق له، بحضور المهندس أحمد محمود رئيس شركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو".

وقد ناقش الجانبان، سبل تعزيز التعاون في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، إلى جانب أنظمة تخزين الطاقة ونقل التكنولوجيا الخاصة بها.

واستعرض الاجتماع، مستجدات تنفيذ المشروع المشترك بين "موبكو" و"سكاتك" لإنتاج الأمونيا الخضراء، ومتابعة الجدول الزمني لمشروع الطاقة الشمسية بنجع حمادي بقدرة 1000 ميجاوات، إضافة إلى 200 ميجاوات/ ساعة من بطاريات التخزين، والمقرر ربطه بالشبكة الموحدة العام المقبل.

كما تم بحث تطورات مشروع طاقة الرياح برأس شقير بقدرة 900 ميجاوات، المقرر دخوله الخدمة عام 2027.

وناقش الوزير، مع وفد الشركة النرويجية، جهود توطين صناعة المهمات الكهربائية ومكونات محطات الطاقة المتجددة، وتوطين صناعة بطاريات تخزين الطاقة، والاستفادة من الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الدولة، مع التركيز على المزايا التصديرية للسوق المصرية إلى دول أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.

وشدد الدكتور محمود عصمت، على أن استراتيجية مصر الوطنية للطاقة، وخطط التحول الطاقي، تقوم على الشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات، موضحًا أن قطاع الكهرباء حقق تقدمًا كبيرًا في هذا المجال.

وأضاف أن الوزارة وضعت مجموعة ضوابط واضحة لإحلال المنتج المحلي وتشجيع الصناعة الوطنية في مشروعات الطاقة المتجددة، مع التوسع في مشروعات تخزين الكهرباء بالبطاريات لتعظيم الاستفادة من محطات الطاقة الشمسية والرياح وضمان استدامة التغذية الكهربائية.

