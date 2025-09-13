الصحة: 6 وسائل رئيسية لتقييم حالات الولادة القيصرية

كتب- محمد أبو بكر:

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن قرار اللجوء إلى الولادة القيصرية لا يُتخذ إلا بعد تقييم سريري دقيق من جانب الطبيب، مدعومًا بوسائل تشخيص حديثة وبروتوكولات طبية موحدة تضمن سلامة الأم والجنين.

وأوضح "عبد الغفار"، أن هناك ست وسائل أساسية يعتمد عليها الأطباء في تحديد الحاجة لإجراء الولادة القيصرية، تشمل:

- الموجات فوق الصوتية: المعيار الذهبي لتشخيص المشيمة المنزاحة، وتحديد وضعية الجنين، موقع المشيمة، الوزن المقدر، وحالة الرحم.

- تخطيط قلب الجنين (CTG): لمراقبة ضربات قلب الجنين وانقباضات الرحم، واكتشاف حالات الضائقة، وفق تصنيفات إرشادات "NICE" (طبيعية، مشبوهة، مرضية).

- البارتوغرام: سجل رسومي يتابع تقدم الولادة الطبيعية من خلال قياس توسع عنق الرحم، نزول الجنين، والانقباضات.

- قياسات الحوض: سواء سريريًا أو بالتصوير (أشعة سينية أو رنين مغناطيسي) في حالات الاشتباه بعدم التناسب بين رأس الجنين وحوض الأم.

- العلامات الحيوية والفحوص المخبرية: مثل ضغط الدم، مستوى الهيموغلوبين، ودراسات التجلط، للكشف عن مضاعفات خطيرة مثل تسمم الحمل أو النزيف.

- تقييم السائل الأمنيوسي: عبر مؤشر السائل الأمنيوسي (AFI) أو قياس أعمق جيب بالسونار، لتشخيص نقص أو زيادة السائل المحيط بالجنين.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن هذه الوسائل تُوفر رؤية متكاملة للأطباء تساعدهم في اتخاذ قرارات دقيقة أثناء الولادة، بما يحمي صحة الأم والطفل معًا، مؤكدًا أهمية وعي الأسر بهذه الإجراءات الطبية التي تُطبق ضمن بروتوكولات السلامة المعتمدة.

