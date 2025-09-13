"مدبولي" يتفقد مشروعات تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير

كتب- محمد نصار:

أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم، جولة ميدانية في المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمختلف المشروعات الجارية لتطويرها، وذلك ضمن التحضيرات الجارية لافتتاح المتحف رسميًا في الأول من نوفمبر المقبل.

رافق رئيس الوزراء، خلال الجولة، الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وشريف فتحي وزير السياحة والآثار، والدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، والدكتورة هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة، واللواء مجدي أنور مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء عاطف مفتاح المشرف العام الهندسي على مشروع المتحف والمنطقة المحيطة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الجولة تأتي في إطار الحرص على المتابعة الميدانية الدقيقة لسير الأعمال بالمنطقة المحيطة بالمتحف، ودفع معدلات التنفيذ بصورة مكثفة مع اقتراب موعد الافتتاح الرسمي لهذا الصرح الحضاري الفريد، مشيرًا إلى أن ذلك يتم بالتوازي مع متابعة جميع الاستعدادات اللوجستية والترتيبات الخاصة بالاحتفالية الكبرى التي ستنظمها الدولة المصرية بمناسبة افتتاح المتحف.

وأضاف رئيس الوزراء، أنه كان قد عقد اجتماعًا، الخميس الماضي، مع الوزراء والمسؤولين المعنيين لمتابعة خطة تنظيم الاحتفالية، واليوم تم الوقوف على ما تم إنجازه من أعمال تطوير بالمنطقة والطرق المؤدية إلى المتحف، بما يضمن خروج المشهد في أبهى صورة حضارية تليق بمكانة مصر وتاريخها أمام العالم.

اقرأ أيضًا:

تعرف على موعد الإجازة المتبقية في 2025

أخر ساعتك 60 دقيقة.. تعرف على موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025

أجواء معتدلة ونشاط رياح وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة