تنفيذ مرور ميداني على 37 مشروعًا صحيًّا جاريًا بـ13 محافظة -تفاصيل

كتب- أحمد السعداوي:

تلقى الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تقريرًا مفصلًا عن المرور الميداني الذي أشرف عليه الدكتور شريف مصطفى، مساعد الوزير للمشروعات القومية، لمتابعة التقدم في 37 مشروعًا صحيًّا بـ13 محافظة، تنفيذًا لتوجيهات الوزير بتعزيز المتابعة الميدانية؛ لضمان جودة الخدمات الطبية.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، حسب بيان الوزارة، اليوم السبت، أن المرور نفذته الإدارة العامة للتنسيق ومتابعة المشروعات، وشمل:

القاهرة: تطوير مركز طب أسرة المستقبل بالشروق بتكلفة 4.9 ملايين جنيه.

الدقهلية: استلام أرض لإنشاء مستشفى ميت غمر (200 سرير) ومستشفى شربين (231 سريرًا، 66 عناية، 20 وحدة غسيل كلوي).

البحر الأحمر: إنشاء مستشفى رأس غارب المركزي (46 سريرًا، 33 عناية، 21 وحدة غسيل كلوي) يُتوقع اكتماله بنهاية 2025.

أسيوط: تطوير مستشفى أسيوط العام، وإحلال مستشفى أبو تيج، ومتابعة وحدات صحية والمعهد الفني الصحي.

المنيا: تطوير مستشفى أورام المنيا، ومستشفى الأمراض الصدرية، ومتابعة وحدات صحية.

دمياط: متابعة إنشاء مستشفى فارسكور.

بني سويف: تطوير مستشفى الواسطى وإنشاء مستشفى ببا (130 سريرًا) ومتابعة وحدات صحية.

قنا: متابعة مستشفى الأورام ومستشفى التأمين الصحي.

القليوبية: استلام أرض لإنشاء مستشفى الخصوص.

الغربية: صيانة مستشفى زفتى العام.

سوهاج: تطوير مستشفيات الهلال وجرجا (94% تنفيذ) وبنك الدم الإقليمي.

المنوفية: إنشاء مستشفى أشمون (196 سريرًا، 51 عناية).

الشرقية: تطوير مستشفى رمد الزقازيق وإنشاء مستشفى أبو كبير (154 سريرًا).

وأكد الدكتور شريف مصطفى حرص الوزارة على توفير كل الإمكانات لاستكمال المشروعات في أسرع وقت؛ لضمان تقديم خدمات طبية متميزة.

