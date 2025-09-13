بعد ساعات من اكتشافه.. ظهور مذنب "SWAN25B" في سماء المنطقة العربية

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن مرصد الختم الفلكي، عن نجاحه في تصوير مذنب جديد لامع يحمل اسم (SWAN25B)، وذلك بعد ساعات قليلة من اكتشافه. حيث قام فريق الرصد بتوجيه التلسكوب الرئيس بقطر 14 بوصة نحو موقع المذنب فور غروب الشمس، وتمكنت الكاميرات من التقاط صورة له كبقعة غبشاء، بينما ظهرت النجوم في المشهد على شكل خطوط صغيرة نتيجة سرعة حركة المذنب.

وأوضح المرصد، في بيان، أن المذنب يمكن رصده باستخدام تلسكوبات صغيرة بعد غروب الشمس مباشرة فوق الأفق الغربي، إذ يبتعد حاليًا حوالي 30 درجة عن الشمس، ويظل مرئيًا في السماء لمدة لا تتجاوز ساعة بعد الغروب.

وأشار المرصد، إلى أن الصورة الملتقطة تعد الأولى من نوعها في المنطقة العربية، حيث جرى تصوير المذنب بعد سويعات من الإعلان عن اكتشافه، لافتًا إلى أن عملية الرصد واجهت صعوبات بسبب الأجواء غير المستقرة، ووجود بعض الأتربة والسحب.

وأضاف أن الرصد من مناطق مظلمة تمامًا وفي ظل أجواء صافية سيمكن الهواة والفلكيين من مشاهدة ذيل المذنب بشكل أوضح، والذي يمتد لعدة درجات، كما ظهر في صور التقطها فلكيون آخرون من مواقع أكثر صفاء وظلمة حول العالم.

اقرأ أيضًا:

تعرف على موعد الإجازة المتبقية في 2025

أخر ساعتك 60 دقيقة.. تعرف على موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025

أجواء معتدلة ونشاط رياح وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة