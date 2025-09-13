اجتماع موسع.. الحكومة تبحث الاستفادة من الواجهات النيلية بالأقصر

كتب- محمد نصار:

استقبل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة عدد من المشروعات المقترح تنفيذها بالمحافظات ذات الواجهة النيلية، خاصة في مدن الأقصر وإسنا وأرمنت، إلى جانب استعراض بعض نماذج الممشى النهري التي طرحتها وزارة الري، والتي تضمن الحفاظ على القطاع المائي للنهر وتراعي الاشتراطات الخاصة بالمنطقتين المحظورة والمقيدة.

كما تناول اللقاء بحث سبل الاستفادة من أراضي طرح النهر في محافظة الأقصر، وبعض المواقع القابلة للاستغلال لخدمة المواطنين وأهالي الصعيد.

وأكد الدكتور هاني سويلم، ضرورة الالتزام بالاشتراطات الواردة في قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية عند تنفيذ أي أعمال على جانبي نهر النيل، وحظر إقامة أي أنشطة أو مشروعات داخل القطاع المائي للنهر.

وقال إن أي تعديات على مجرى النهر تؤثر سلبًا على كفاءته في تمرير التصرفات المائية اللازمة لتلبية الاحتياجات المختلفة، وهو ما يستدعي التصدي لها بحزم منذ بدايتها، ومتابعة التزام الأفراد والمستثمرين بالضوابط الصادرة عن الوزارة وعدم السماح بتنفيذ أي أعمال قد تؤثر على سلامة المجرى المائي.

كما وجه الوزير أجهزة الوزارة بالتنسيق مع محافظة الأقصر لدراسة المقترحات التنموية المقدمة بما يخدم المواطنين مع الالتزام بالقوانين المنظمة.

من جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض، أهمية الشراكة بين وزارتي التنمية المحلية والري والمحافظات في مواجهة أي تعديات على المجاري المائية، وضرورة التنسيق المشترك في المشروعات المقامة على جانبي نهر النيل وأراضي طرح النهر.

وأضافت أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير الواجهات النيلية لتكون متنفسًا حضاريًا وسياحيًا وخدميًا، مشيرة إلى أن محافظة الأقصر بما تملكه من مقومات تاريخية وسياحية تستحق مشروعات نوعية تليق بمكانتها.

وأكدت حرص الوزارة على وضع مشروعات التطوير في إطار قانوني وتنظيمي يحافظ على النهر، ويعظم الاستفادة من الأراضي والفرص الاستثمارية المتاحة بما يسهم في تحسين جودة الحياة وخلق فرص عمل جديدة.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الحضور على مواصلة التنسيق والمتابعة الدقيقة لضمان الالتزام التام بالاشتراطات والضوابط القانونية عند تنفيذ أي أعمال على جانبي نهر النيل.

