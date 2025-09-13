"حماة الوطن": مصر تحمي الثوابت العربية وإعلان نيويورك صفعة للاحتلال

قال أشرف أبو النصر، أمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بحزب حماة الوطن، إن التصويت الواسع داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة لاعتماد إعلان نيويورك بشأن القضية الفلسطينية يعكس إصرار المجتمع الدولي على التمسك بحل الدولتين كخيار وحيد لإنهاء الصراع، مؤكدا أن مصر تقف في الصف الأول للدفاع عن هذا الحق المشروع للشعب الفلسطيني.

وأوضح القيادي بحزب حماة الوطن في بيان له، أن موقف الدولة المصرية واضح وثابت، فهي ترفض أي محاولات لفرض أمر واقع على الأرض أو تغيير الطبيعة الديموغرافية للأراضي الفلسطينية، وتعمل على حشد كل الجهود السياسية والدبلوماسية والإنسانية لوقف العدوان على غزة، ورفع الحصار، وضمان وصول المساعدات للمدنيين، باعتبار أن هذه القضية ترتبط بشكل مباشر بالأمن القومي المصري والعربي.

وشدد على أن مصر ستبقى القوة الصامدة التي تواجه محاولات تصفية القضية الفلسطينية أو الالتفاف على قرارات الشرعية الدولية، مشيرا إلى أن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وهو موقف لا يمكن التنازل عنه تحت أي ظرف.