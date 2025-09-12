حسام موافي: تقرحات الفم وفقدان الوزن قد تكون إنذاراً لأمراض خطيرة

كتب- حسن مرسي:



كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، عن مجموعة من الأعراض الصحية التي قد تبدو بسيطة في ظاهرها، لكنها تحمل في طياتها مؤشرات خطيرة على وجود أمراض مزمنة أو اضطرابات مناعية تستدعي التدخل الطبي العاجل.



وقال موافي خلال حلقة من برنامجه "رب زدني علما" على قناة "صدى البلد": "تقرحات الفم شائعة بين كثير من الأشخاص، وقد يتم التعامل معها في البداية كأمر عابر، لكنها أحيانًا تكون إشارة مبكرة على مشكلات صحية أعمق".



وأكد أستاذ الحالات الحرجة أن ظهور هذه التقرحات بالتزامن مع أعراض أخرى مثل فقدان الوزن غير المبرر والتعرق المستمر قد يعكس إصابة الشخص بخلل في جهاز المناعة أو اضطراب في وظائف الغدد، مشدداً على أن الخطورة الحقيقية تكمن في تجاهل هذه العلامات التحذيرية.



وتابع موافي موضحاً أن فقدان الوزن بشكل كبير دون مبرر واضح قد يكون مؤشرًا على زيادة نشاط الغدة الدرقية، وهو ما ينعكس سلبًا على صحة الجسم بشكل عام.



وأشار إلى أن فرط نشاط الغدة الدرقية يؤثر بشكل مباشر على عمليات الأيض في الجسم، ويؤدي إلى استهلاك الطاقة بسرعة مفرطة، مما يسبب ضعفًا عامًا واضطرابًا في وظائف عدة أعضاء، وهو ما يستدعي سرعة الفحص والتشخيص الطبي الدقيق.



ولفت موافي إلى أن هناك علامات واضحة يمكن أن تنبه المريض إلى وجود خلل في الغدة الدرقية، ومن أبرزها التعرق الشديد والمستمر، وتسارع واضح في ضربات القلب، وفقدان ملحوظ وغير مبرر للوزن.









