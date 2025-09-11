إعلان

رئيس جامعة الأزهر : نولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون مع الجامعات المصرية

11:00 م الخميس 11 سبتمبر 2025

الدكتور سلامة جمعة داود

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(أ ش أ):

استضافت جامعة المنصورة، اليوم الخميس، الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، وكان في استقباله الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، نائبًا عن الدكتور شريف خاطر، رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور علي عبد ربه، عميد كلية التربية جامعة المنصورة، على هامش زيارة رئيس جامعة الأزهر لجامعة المنصورة ومشاركته في مناقشة رسالة دكتوراه بكلية التربية.

وفي بداية اللقاء رحب الدكتور محمد عطية البيومي بزيارة رئيس جامعة الأزهر، معبِّرًا عن سعادته بحضوره ومشاركته في المناقشة العلمية، مشيدًا بالدور المحوري الذي يقوم به الأزهر الشريف جامعًا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عبر تاريخه؛ باعتباره منارةً للعلم والفكر الوسطي، وبمكانته العالمية في نشر قيم الاعتدال والحوار، ودعمه المستمر للبحث العلمي والدراسات التي تخدم قضايا المجتمع وتعزّز القيم الإنسانية.

وأشار البيومي إلى أن العلاقات بين جامعتي الأزهر والمنصورة وثيقة وراسخة، وتتجلى في صور متعددة من التعاون الأكاديمي والعلمي والطلابي، ولا سيما في مجالات التوعية والأنشطة الطلابية المشتركة؛ التي تسهم في تنمية وعي الشباب وترسيخ قيم الوسطية والانتماء والمسؤولية المجتمعية.

من جانبه أعرب الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، عن سعادته بوجوده في رحاب جامعة المنصورة ومشاركته في مناقشة رسالة الدكتوراه بكلية التربية، مشيدًا بالمستوى العلمي والمتميز لجامعة المنصورة، وما تضمه من كفاءات أكاديمية وبحثية رفيعة.

وأكَّد سلامة، أن الأزهر الشريف يولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون مع الجامعات المصرية في مختلف المجالات؛ انطلاقًا من رسالته التاريخية في نشر قيم الوسطية والاعتدال وخدمة قضايا المجتمع باعتبار الجامعات هي قاطرة التنمية الحقيقية والداعم الرئيس في تحقيق رؤية مصر 2030م.

وأشار فضيلة رئيس الجامعة إلى أن تبادل الخبرات العلمية والبحثية بين جامعتي الأزهر والمنصورة يعزّز مكانة البحث العلمي، ويسهم في إعداد جيل من الباحثين القادرين على الربط بين العلوم التربوية والفقهية؛ بما يخدم العملية التعليمية ويلبّي احتياجات المجتمع.

هذا المحتوى من

Asha

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جامعة المنصورة الدكتور سلامة جمعة داود جامعة الأزهر الدكتور محمد عطية البيومي زيارة رئيس جامعة الأزهر لجامعة المنصورة مناقشة رسالة دكتوراه بكلية التربية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



الخبر التالى:
الأوقاف: المسؤولية مفتاح لترك الأثر الطيب في الدنيا والآخرة

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

* محمود سعد يكشف عن كواليس عودته للتلفزيون المصري بعد 14 عامًا من الغياب
ضياء رشوان: الوساطة المصرية في الاتفاق بين إيران والوكالة أفسدت مخطط نتنياهو لإشعال المنطقة