(أ ش أ):

استضافت جامعة المنصورة، اليوم الخميس، الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، وكان في استقباله الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، نائبًا عن الدكتور شريف خاطر، رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور علي عبد ربه، عميد كلية التربية جامعة المنصورة، على هامش زيارة رئيس جامعة الأزهر لجامعة المنصورة ومشاركته في مناقشة رسالة دكتوراه بكلية التربية.

وفي بداية اللقاء رحب الدكتور محمد عطية البيومي بزيارة رئيس جامعة الأزهر، معبِّرًا عن سعادته بحضوره ومشاركته في المناقشة العلمية، مشيدًا بالدور المحوري الذي يقوم به الأزهر الشريف جامعًا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عبر تاريخه؛ باعتباره منارةً للعلم والفكر الوسطي، وبمكانته العالمية في نشر قيم الاعتدال والحوار، ودعمه المستمر للبحث العلمي والدراسات التي تخدم قضايا المجتمع وتعزّز القيم الإنسانية.

وأشار البيومي إلى أن العلاقات بين جامعتي الأزهر والمنصورة وثيقة وراسخة، وتتجلى في صور متعددة من التعاون الأكاديمي والعلمي والطلابي، ولا سيما في مجالات التوعية والأنشطة الطلابية المشتركة؛ التي تسهم في تنمية وعي الشباب وترسيخ قيم الوسطية والانتماء والمسؤولية المجتمعية.

من جانبه أعرب الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، عن سعادته بوجوده في رحاب جامعة المنصورة ومشاركته في مناقشة رسالة الدكتوراه بكلية التربية، مشيدًا بالمستوى العلمي والمتميز لجامعة المنصورة، وما تضمه من كفاءات أكاديمية وبحثية رفيعة.

وأكَّد سلامة، أن الأزهر الشريف يولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون مع الجامعات المصرية في مختلف المجالات؛ انطلاقًا من رسالته التاريخية في نشر قيم الوسطية والاعتدال وخدمة قضايا المجتمع باعتبار الجامعات هي قاطرة التنمية الحقيقية والداعم الرئيس في تحقيق رؤية مصر 2030م.

وأشار فضيلة رئيس الجامعة إلى أن تبادل الخبرات العلمية والبحثية بين جامعتي الأزهر والمنصورة يعزّز مكانة البحث العلمي، ويسهم في إعداد جيل من الباحثين القادرين على الربط بين العلوم التربوية والفقهية؛ بما يخدم العملية التعليمية ويلبّي احتياجات المجتمع.