وزير الثقافة يصل الصين للمشاركة في احتفالية Golden Panda Awards

كتب- محمد شاكر:

وصل الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، إلى مدينة "تشنغدو" بمقاطعة سيتشوان الصينية، للمشاركة كضيف شرف في فعاليات الدورة الثانية لاحتفالية Golden Panda Awards، إحدى أبرز الفعاليات الثقافية والإعلامية في آسيا.

كان في استقبال الوزير، وفق بيان "الثقافة"، عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم: لانا أو شياو لان، مسؤول مكتب العلاقات الدولية لحكومة مقاطعة سيتشوان، وحنان لي لي جيوان، نائبة مديرة قناة "CGTN" العربية ومديرة العلاقات الدولية بالقناة، بالإضافة إلى مسؤولين من مجموعة الإذاعة والتلفزيون في المقاطعة، وممثلي سفارة جمهورية مصر العربية في الصين.

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هَنو، عقب وصوله، أن مشاركة مصر كضيف شرف تعكس عمق ومتانة العلاقات الثقافية الراسخة بين البلدين، مشيرًا إلى أن مثل هذه الفعاليات تُعد جسرًا حضاريًا لتعزيز التبادل الثقافي والفني والإعلامي، كما تُسهم في مد جسور الحوار الإنساني المبني على التفاهم والاحترام المتبادل.

ويشارك في الاحتفالية أيضًا الفنان الكبير حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث تُثري مشاركته الحدث وتعكس خصوصية العلاقات الثقافية بين مصر والصين، وتشكل إضافة مهمة للحوار الثقافي العالمي على أرض سيتشوان.

تجدر الإشارة إلى أن جائزة الباندا الذهبية أُطلقت لأول مرة في سبتمبر 2023، وتُعقد مرة كل عامين في مدينة "تشنغدو" بمقاطعة سيتشوان، مهد الباندا العملاقة ورمزها الثقافي.

وتنظم الجائزة "اتحاد الصين للأدب والفنون" بالتعاون مع حكومة المقاطعة، وتهدف إلى تكريم الأعمال السينمائية والتليفزيونية التي تعزز التبادل الثقافي بين الشعوب وترسخ القيم الإنسانية عبر الفن السابع والإنتاج التلفزيوني.

اقرأ أيضًا:

تمويل بقيمة 103.5 مليون يورو.. قرار جمهوري جديد بشأن التعاون مع ألمانيا

إسقاط الجنسية عن مصري بسبب التحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية

أسعار العمرة في سبتمبر 2026 - "الاقتصادية والخمس نجوم"