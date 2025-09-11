إعلان

توجيه من كامل الوزير.. موعد افتتاح الطريق الدائري الإقليمي

01:33 م الخميس 11 سبتمبر 2025

الفريق كامل الوزير

كتب- محمد نصار:

كشف مصدر مطلع، أن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، يعقد اجتماعات مكثفة مع الشركات المنفذة لمشروع تطوير الطريق الإقليمي، للوقوف على نسب التنفيذ ومتابعة المراحل النهائية من الأعمال.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الوزير شدد على ضرورة تكثيف الجهود وسرعة إنجاز الأعمال المتبقية بمختلف قطاعات المشروع، تمهيدًا لافتتاح الطريق رسميًا أمام حركة السيارات في 15 سبتمبر الجاري.

وأشار المصدر إلى أن التوجيهات تضمنت الإسراع في استكمال الأعمال الإنشائية والتشطيبات النهائية، بما يضمن جاهزية الطريق لخدمة المواطنين وتخفيف الضغط المروري عن المحاور الرئيسية.

