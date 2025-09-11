نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى الأورام بسمالوط ومركز نقل الدم بالمنيا

كتب- أحمد جمعة:

تفقد الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، مستشفى علاج الأورام بسمالوط والمركز الإقليمي لنقل الدم وتجميع البلازما بالمنيا، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الجولة شملت متابعة أقسام الرعاية المركزة بمستشفى سمالوط (14 سريرًا للكبار و14 للأطفال)، وصيدليات الداخلي والرعاية، وخدمات الأشعة والمعامل، وغرف السونار والماموجرافي، حيث اطمأن نائب الوزير على توافر الأدوية والمستلزمات وصيانة وحدات التكييف.

كما وجّه بدراسة إدخال العمليات الجراحية، ورفع كفاءة منظومة الحماية المدنية، وتكثيف برامج التدريب للفرق الطبية، إلى جانب تسريع خطوات ميكنة المستشفى لتحسين جودة الخدمة.

وفي المركز الإقليمي لنقل الدم بالمنيا، تفقد نائب الوزير قاعة التبرع المجهزة بـ 10 كراسي، ومعامل فحوص الدم، وثلاجات الحفظ، واطمأن على المخزون الاستراتيجي الذي يبلغ 2800 كيس دم.

وأشاد بجهود تنظيم حملات التبرع اليومية والتعاون مع منظمات المجتمع المدني، موجهًا بميكنة تسجيل البيانات وربط بنوك الدم داخل المحافظة لضمان كفاءة واستدامة الخدمة.

رافق نائب الوزير، خلال الجولة، عدد من قيادات الوزارة، منهم الدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير للطب العلاجي، والمهندس عمرو عايد، مساعد الوزير لنظم المعلومات، والدكتورة هنادي محمد، رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، والدكتور محمد الصدفي، رئيس الإدارة المركزية للطوارئ، والدكتورة رشا الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، إلى جانب الدكتور محمود عمر عبدالوهاب، مدير مديرية الشئون الصحية بالمنيا.

