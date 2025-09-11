إعلان

تمويل بقيمة 103.5 مليون يورو.. قرار جمهوري جديد بشأن التعاون مع ألمانيا

11:19 ص الخميس 11 سبتمبر 2025

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب- محمد نصار:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارًا برقم 502 لسنة 2024.

تضمن القرار الموافقة على اتفاق التعاون المالي لعام 2021 بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة ألمانيا الاتحادية بإجمالي تمويل قيمته 103٫5 مليون يورو، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

جاء ذلك بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء.

الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار جمهوري ألمانيا
