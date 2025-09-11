كتب- محمد نصار:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارًا برقم 502 لسنة 2024.

تضمن القرار الموافقة على اتفاق التعاون المالي لعام 2021 بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة ألمانيا الاتحادية بإجمالي تمويل قيمته 103٫5 مليون يورو، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

جاء ذلك بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء.

