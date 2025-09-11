كتب- نشأت علي:

أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بنجاح الوساطة المصرية في الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إيران و"الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مؤكدًا أن هذه الخطوة تجسد الدور التاريخي والمحوري لمصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تعزيز الأمن والاستقرار إقليميًا ودوليًا.

وأوضح "أباظة"، أن نجاح الوساطة المصرية يبعث برسائل مهمة على المستويين العربي والدولي، مفادها أن مصر ستظل طرفًا فاعلًا وقادرًا على بناء الجسور وحل النزاعات بالطرق الدبلوماسية، بما يرسخ السلام في منطقة تواجه العديد من الأزمات والتحديات. ووجّه تحية تقدير للدبلوماسية المصرية على النجاحات المتواصلة التي تحققها على مختلف الأصعدة السياسية.

وأشار رئيس لجنة الشئون العربية، إلى تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ومدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، التي أشادا فيها بدور الرئيس السيسي ورعايته المباشرة للمفاوضات، معتبرًا ذلك دليلًا على الثقة الكبيرة التي تحظى بها القيادة المصرية، والتي أسهمت في تهيئة المناخ للتوصل إلى الاتفاق.

وأكد "أباظة"، أن نجاح الوساطة المصرية في تقريب وجهات النظر بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية يمثل خطوة مهمة نحو مسار جديد قد يقود المنطقة إلى تفاهمات أوسع بشأن قضايا الأمن النووي، لافتًا إلى أن هذا الإنجاز يضاف إلى السجل الدبلوماسي الحافل لمصر، ويعزز مكانتها كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

