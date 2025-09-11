20 لوحة.. افتتاح معرض "أمسى خبراً" الأحد

كتب- محمد شاكر:

تفتتح الفنانة التشكيلية آلاء نجم، معرضها الجديد بعنوان "أمسى خبراً"، يوم الأحد المقبل الموافق ١٤ سبتمبر، الساعة السابعة، في جاليرى أوديسي بالزمالك، ويستمر المعرض حتى ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥.

وحول الرسالة التي يحملها المعرض تقول آلاء نجم في تصريحات خاصة: أمس الذي صار خبراً عابراً، ترك وراءه ذكريات لا نجرؤ أن نلمسها، كجرح قديم لا ينزف ولا يشفى، نخبّئه في زوايا بعيدة من أرواحنا، بين صورٍ باهتة وروائح فقدنا أسماءها.

وأضافت نجم: أرسم كي أفتح تلك الأبواب المغلقة، أضع اللون وكأنني أضع يدي على قلبٍ قديم، أهدّئه أم أوقظه؟ لا أدري.

وتابعت: في كل لوحة ظل لحظة لم تكتمل، صرخة لم تُقال، نظرة وداع لم تُمنح، أتركها هنا، فالألوان تقول ما تعجز عنه الكلمات.

وتشارك آلاء نجم في المعرض بـ ٢٠ لوحة جرافيك طباعة على ورق.

