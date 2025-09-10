إعلان

متحدث الخارجية يكشف تداعيات الاعتداء الإسرائيلي الأخير على الدوحة

11:35 م الأربعاء 10 سبتمبر 2025

السفير تميم خلاف

background

كتبت -داليا الظنيني:

أكد السفير تميم خلاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، بأن المشاورات العربية مستمرة لبحث الاعتداء الإسرائيلي الأخير على العاصمة القطرية الدوحة، والذي استهدف محاولة اغتيال وفد من حركة حماس.

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، أكد خلاف أن التصعيد الإسرائيلي يشكل تهديدًا لاستقرار المنطقة، وأن هناك تنسيقًا إقليميًا مستمرًا بين الدول العربية والإسلامية بهدف التهدئة ومنع أي تصعيد إضافي.

وأضاف أن مجلس الأمن سيعقد جلسة غدًا لمناقشة الاعتداء الإسرائيلي على قطر، مشددًا على أن التنسيق العربي والإسلامي مستمر لمواجهة التصعيد الإسرائيلي بالمنطقة.

