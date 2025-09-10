كتبت -داليا الظنيني:

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر لعبت دوراً دبلوماسياً هادئاً وناجحاً في تهدئة التوتر بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، مما أدى إلى توقيع اتفاق بينهما.

وأوضح موسى خلال برنامج "على مسئوليتي" عبر قناة صدى البلد، اليوم، أن هذا الاتفاق، الذي تم برعاية مصرية كاملة، يسمح للوكالة ببدء عمليات التفتيش على المنشآت النووية الإيرانية.

وأضاف أن هذا النجاح الدبلوماسي يعكس ثقل مصر الإقليمي وجهودها المستمرة لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة، كما أن الرئيس الإيراني أعرب عن شكره لنظيره المصري على جهود مصر في تسهيل الحوار بين الجانبين.

وأشار موسى إلى أن هدف مصر الأساسي هو تحقيق التنمية والسلام في المنطقة، وهو ما يعلمه العالم بأسره.

ونوّه إلى أن مصر لا تسعى للدخول في تحالفات، بل تعمل دائماً على نشر السلام ووقف الصراعات.

وأوضح أن الاتفاق كان من الممكن أن يتصدر العناوين العالمية لولا الهجوم الإسرائيلي على الدوحة.

