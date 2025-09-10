شعبة السيارات تعلق على ارتفاع أسعار الشحن الكهربائي

كتبت -داليا الظنيني:

كشف عمر بلبع، رئيس الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، تأثير قرار رفع شحن السيارات الكهربائية بنسبة وصلت إلى 80% على المبيعات في مصر، قائلا إن هذا القرار سيكون له تأثير سلبي على مبيعات السيارات، وأن أي مواطن قبل شراء السيارة الكهربائية سيفكر في مميزات السيارة، وأن أهم ميزة كان بالسيارات الكهربائية أسعار الشحن.

وأضاف رئيس الشعبة العامة للسيارات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن كل مواطن قبل شراء السيارة يفكر في السيارة التي تستخدم وقود منخفض السعر، ولذلك البعض كان يذهب لـ الكهربائية بدلا من التي تعمل بالغاز من أجل تقليل تكلفة الاستخدام.

السيارات الكهربائية تفقد أفضل ميزة

ولفت إلى أنه بهذه القرار فقدت السيارات الكهربائية أفضل ميزة كانت تتميز بها، وأن عدد السيارات الكهربائية التي تسير في مصر وصل إلى 13 ألف سيارة، وأن هذا الرقم ليس كبيرا، وبهذا القرار سيكون الإقبال على شراء السيارات ضعيف جدا.

وطالب بإعادة التفكير في أسعار شحن السيارات الكهربائية بمصر، من أجل زيادة الطلب عليها، أو يتم تخفيض سعر السيارة نفسها بنسب كبيرة.

