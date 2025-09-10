إعلان

مدبولي يحسم الجدل بشأن رفع أسعار الكهرباء

07:42 م الأربعاء 10 سبتمبر 2025

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

كتب- أحمد الجندي:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه لا توجد أي زيادات في أسعار الكهرباء خلال المرحلة الحالية، مشددًا على أن ما تردد حول تطبيق زيادات في شهر سبتمبر غير صحيح على الإطلاق.

وأوضح رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن الحكومة حريصة على عدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية في هذه الفترة، مضيفًا: "حتى هذه اللحظة لم يتم اتخاذ أي قرارات بزيادة أسعار الكهرباء".

