رئيس الوزراء يستقبل نظيرته التونسية بمطار القاهرة

كتب- محمد سامي:

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم، بمطار القاهرة الدولي، سارة الزعفراني، رئيسة حكومة الجمهورية التونسية الشقيقة، في بدء زيارة رسمية لمصر، لترؤس وفد بلادها في اجتماعات اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة.

ولدى وصولها إلى أرض المطار، جرت مراسم الاستقبال الرسمي، باستعراض حرس الشرف، وعزف السلامين الوطنيين لتونس ومصر، وذلك بحضور علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، رئيس بعثة الشرف، وعددٍ من المسئولين.

ومن المقرر أن يترأس رئيسا وزراء مصر وتونس غداً الخميس اجتماعات اللجنة العليا المصرية التونسية المُشتركة، بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث فرص دفع التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والتي يعقبها توقيع عددٍ من الوثائق في مجالات ذات أولوية لكلا البلدين الشقيقين، ثم يفتتح رئيسا الحكومة فعاليات مجلس الأعمال المصري التونسي، لاستعراض الفرص والمجالات الواعدة لضخ استثمارات القطاع الخاص في مصر وتونس.