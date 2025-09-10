كتب- محمد سامي:

‎استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بمقر وزارة الصحة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمناقشة المشروعات المشتركة بين الوزارتَين، بهدف تعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

ورحب الدكتور خالد عبد الغفار، بالوزير محمد صلاح، والوفد المرافق له، مشيدًا بالتعاون المثمر بين الوزارتَين في تنفيذ مشروعات حيوية بمختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن المنظومة الصحية في مصر شهدت تطورات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، من خلال إنشاء منشآت جديدة، وتطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الخدمات الطبية.

ووجه عبد الغفار بتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات المشتركة والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، مؤكدًا أهمية عقد اجتماعات دورية لمتابعة التقدم وتذليل أي عقبات.

واستعرض الاجتماع مشروعات البنية التحتية الصحية، التي تشمل المستشفيات، والمخازن الاستراتيجية، ومراكز تنمية الأسرة، مع مناقشة التحديات ووضع حلول فورية لضمان استكمالها في المواعيد المحددة، وبعضها متوقع إنجازه خلال عام 2025.

وأشار المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى أن هذا اللقاء يأتي من منطلق الحرص على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالارتقاء بالمنظومة الصحية، من خلال استكمال عدد كبير من المبادرات الصحية، وإعادة هيكلة وتطوير البنية التحتية لعدد من المستشفيات ومراكز تنمية الأسرة، والمخازن الاستراتيجية، في إطار الحرص على صحة وسلامة المواطنين ووفقًا لأهداف التنمية المستدامة 2030 .

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أن التعاون المشترك مع وزارة الصحة يأتي في إطار السياسة التي تنتهجها وزارة الإنتاج الحربي للمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالتعاون مع مختلف الوزارات والمؤسسات، بالاستفادة بما تمتلكه الشركات التابعة للوزارة من خبرات بشرية وإمكانات فنية وتكنولوجية وتصنيعية هائلة؛ حيث يتبع الوزارة (19) شركة؛ من بينها (15) شركة صناعية، بالإضافة إلى شركة للصيانة، وأخرى لنظم المعلومات شركةTUYA TECHNOLOGY ، ومركز للتميز العلمي، و للإنشاءات، وقطاع للتدريب، وهو ما يجعلها ضلعًا مهمًّا في الصناعة الوطنية.

وأضاف صلاح أن اللقاء شهد استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات التي تقوم الشركات التابعة للوزارة بتنفيذها لصالح وزارة الصحة والجهات التابعة لها، من إنشاء ورفع كفاءة وتطوير البنية التحتية للعديد من المستشفيات والمعاهد الصحية، مشددًا على اهتمام وزارة الإنتاج الحربي بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعميق التصنيع المحلي وكذا توجيه جميع الإمكانات المتوفرة بالشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي؛ للمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية بالدولة، وعلى رأسها المشروعات التي تسهم في تقديم خدمات صحية ورعاية طبية أفضل للمواطنين وتحسين الظروف الصحية والمعيشية لهم، لافتًا إلى تأكيد تقديم كل سبل الدعم للقائمين على تلك المشروعات المشتركة بين الوزارتين لسرعة الانتهاء منها، موضحًا أهمية المتابعة المستمرة على أرض الواقع لمعدلات العمل الخاصة بالمشروعات.