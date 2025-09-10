كتب- نشأت علي:

قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن تعدي قوات الاحتلال الإسرائيلية على سيادة دولة قطر، يعكس مدى همجية وبربرية الكيان الصهيوني، الذي لا يحترم أي مواثيق ولا أعراف دولية .

وانتقد رئيس لجنة الشباب، في بيان له اليوم الأربعاء، صمت المجتمع الدولي على التجاوزات الإسرائيلية، وعدم التصدي لجرائم الاحتلال الصهيوني، وهو ما يعد بمثابة تصريح بالقتل الهمجي ضد الفلسطينيين، مشددًا على أهمية وجود موقف قوي من الأمم المتحدة تجاه ما ترتكبه دولة الاحتلال من مجازر في غزة وتعديها على سيادة الدول .

وأشار حسين إلى أن استهداف دولة الاحتلال وفدَ حركة حماس بالعاصمة القطرية الدوحة، يشكِّل انتهاكًا سافرًا للقوانين والأعراف الدولية، وتصعيدًا خطيرًا يقوض الجهود الإقليمية والدولية الرامية لوقف إطلاق النار والوصول إلى سلام عادل للقضية الفلسطينية .

وأشاد رئيس لجنة الشباب بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية، ضد المخططات الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين، مؤكدًا أن مصر ستظل سندًا وداعمًا للقضية الفلسطينية، وأن أية محاولة لتغيير هوية غزة أو السيطرة عليها بالقوة لن تجد إلا الرفض والمواجهة من شعوب المنطقة كافة.