الأرصاد: طقس خريفي وفرص لسقوط أمطار على بعض المناطق

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، ما يساعد على ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة التي تحجب جزءا من أشعة الشمس وتساهم في تلطيف الأجواء، مع انخفاض درجات الحرارة رغم استمرار ارتفاع نسب الرطوبة.

وأضافت غانم، أن الأجواء باتت أقرب للخريفية، مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري، غير مؤثرة على الأنشطة اليومية، متوقعة استمرار هذا الطقس حتى نهاية الأسبوع.

وتابعت: "درجات الحرارة على القاهرة الكبرى تتراوح ما بين 32 و33 درجة مئوية، بينما تسود أجواء رطبة نهارًا، مائلة للحرارة ليلًا، مع استمرار فرص ضعيفة للأمطار على المناطق الساحلية خلال الأيام المقبلة.

وأشارت إلى أن نشاط الرياح ليلا يساهم في تلطيف الأجواء، وتكون الحرارة الصغرى ين 20 و22 درجة على أغلب المناطق.

اقرأ أيضًا:

بالأرقام.. ننشر مقترح زيادات شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة

ارتفاع الرطوبة.. توقعات طقس الساعات المقبلة

إعلان نتائج المرحلة الثالثة لتنسيق طلاب الثانوية 2025.. رابط سريع