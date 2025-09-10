منال عوض تتابع مستجدات المشروعات البيئية بجنوب سيناء

كتب- محمد نصار:

اجتمعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، مع اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، لمناقشة آخر مستجدات تنفيذ المشروعات البيئية بالمحافظة والمحميات التابعة لها.

حضر الاجتماع الدكتور علي أبو سنه، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والنائب جيفارا الجافي، مستشار المحافظ، والمهندس شادي الزيني، مستشار التخطيط بالمحافظة، وعدد من مساعدي الوزيرة وقيادات الوزارة.

وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة منال عوض، أن مشروعات تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق وموقع البلوهول تمثل نماذج رائدة للسياحة البيئية، القائمة على صون الموارد الطبيعية وإشراك السكان المحليين، مشيرة إلى أن محافظة جنوب سيناء ستقدم نموذجًا متكاملًا في الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر.

كما استعرضت الوزيرة آليات تنفيذ خطط الاستدامة البيئية بالمحافظة، ومستهدفات تحقيق الاقتصاد الأخضر الدائري، إلى جانب مناقشة الوضع الحالي لمشروع تطوير قرية الغرقانة الذي يُنفذ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، والذي يتيح خدمات متعددة للسكان المحليين، ويوفر فرص عمل ويساهم في تعزيز التنمية السياحية المستقبلية بالمنطقة.

وأوضحت أن المشروع الذي بدأ عام 2024 يتضمن إنشاء 51 وحدة سكنية بما يتوافق مع طبيعة المحمية، بهدف تحسين مستوى معيشة السكان ودمجهم في عملية السياحة البيئية، ما يعزز من قيمة المحمية كوجهة سياحية طبيعية مميزة.

وشددت الوزيرة على ضرورة وضع تصور واضح لإدارة القرية بالتشاور مع السكان لضمان استدامتها وفتح فرص استثمارية جديدة.

كما ناقش الجانبان مشروع تطوير منطقة البلوهول بمدينة دهب، بما يشمل تطوير الطريق المؤدي لها، لتعزيز السياحة البيئية وتقديم تجربة سياحية متكاملة للزوار مع الحفاظ على الموارد الطبيعية للمنطقة.

وفي سياق متصل، اطلعت الوزيرة على آخر مستجدات مشروع "جرين شرم"، الذي تنفذه وزارة البيئة بالشراكة مع محافظة جنوب سيناء وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بتمويل من مرفق البيئة العالمي (GEF).

ويشمل المشروع تحسين كفاءة الطاقة، وإدارة المخلفات، ودعم السياحة البيئية والنقل المستدام، بهدف تحويل شرم الشيخ إلى نموذج رائد للمدن المستدامة والسياحة الخضراء في مصر.

كما تابعت الوزيرة تنفيذ منظومة إدارة المخلفات بمدينة شرم الشيخ، مؤكدًة على أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وإعادة تدوير مخلفات الزيوت والطعام الناتجة عن الفنادق والمنازل لإنتاج منتجات مستدامة.

من جانبه، استعرض اللواء خالد مبارك مؤشرات الاستدامة بالمحافظة واستراتيجية الاقتصاد الأخضر، مؤكدًا التزام المحافظة بالتوجهات العالمية واستراتيجية التنمية المستدامة، والعمل على جعل جنوب سيناء مقصداً للاستثمار المستدام الدولي.

وأشار إلى أن مدينة شرم الشيخ اختارتها صحيفة "التايمز" البريطانية ضمن أجمل 20 وجهة سياحية عالمية لشهر نوفمبر 2025، تقديرًا لمقوماتها الطبيعية وأنشطتها السياحية المتكاملة، مؤكدًا استمرار تنفيذ مشروعات "جرين شرم"، وتطوير قرية الغرقانة، والبلو هول، بما يعكس رؤية مصر 2030 لتطبيق الاقتصاد الأخضر والعمران المستدام وصون الموارد الطبيعية.