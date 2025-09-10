الفقي: إسرائيل "تُعَربد" في سماء المنطقة.. وهجوم قطر تصعيد خطير

كتبت -داليا الظنيني:

وصف المفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي، أن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة بأنها جزء من "العربدة الإسرائيلية" في المنطقة.

وأشار الفقي إلى أن هذه العربدة استهدفت سابقاً العراق واليمن ولبنان وسوريا وفلسطين، والآن طالت قطر.

وأوضح الفقي، في حوار مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة أم بي سي مصر، أن الهجوم على قطر، بصفتها دولة وسيطة، هو تصرف غريب وكاشف يؤكد أن إسرائيل ليس لديها حدود لتصرفاتها.

كما اعتبر أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحمل تحريضاً وتأجيجاً، وأن هذا يظهر "إسرائيل الحقيقية" كدولة قائمة على الترهيب والسطو.

وأضاف الفقي أن كل قواعد الصراع العربي الإسرائيلي لم تعد موجودة، وأن ما يحدث هو "تصعيد غير متوقع" يثير غضب الدول العربية التي تشعر بأن قواعد اللعبة تغيرت. وشدد على أن قتل المفاوض هو أمر لا يُحسب للعدو، وأن الهجمات على الدوحة تزيد من حدة الموقف بدلاً من تهدئته، لأن العنف يولد عنفاً، والحرب لا تجلب سوى الدماء.

وأكد الفقي أن إسرائيل تمارس الترهيب والتخويف لفرض إرادتها، وأن العنف لن يصنع سلاماً، وهو ما لا يدركه نتنياهو.

اقرأ أيضًا:

بالأرقام.. ننشر مقترح زيادات شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة

ارتفاع الرطوبة.. توقعات طقس الساعات المقبلة