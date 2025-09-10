أمسيات وورش فنية في احتفالات المولد النبوي ببني سويف

كتب- محمد شاكر:

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان عددا من الفعاليات الأدبية والفنية بمحافظة بني سويف،

وشهد قصر ثقافة بني سويف احتفالية تضمنت أمسية شعرية، أدارها الشاعر وليد ثابت، رئيس نادي الأدب، بمشاركة عدد كبير من الأدباء والمثقفين، وألقى خلالها الشاعران أحمد حسن ومنصور النويري أشعار في مدح الرسول الكريم، كما تألقت الطفلة الموهوبة ملك جمال خلال فقرة الإلقاء الشعري والغناء.

أعقب ذلك مسابقة ثقافية قدمها الشيخ رجب عبد النبي من الأزهر الشريف، واختتمت الفعاليات مع عرض عرائس قفازية للأطفال إشراف رحاب أحمد، وورشة رسم عروسة المولد تدريب شيماء جمال.

وتواصلت الفعاليات المنفذة من خلال فرع ثقافة بني سويف، بإدارة أحمد حلمي، وبإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، مع أمسية شعرية بنادي أدب سمسطا، أدارتها القاصة إيمان حسين، وقدم خلالها محمد أحمد قصيدة بعنوان"اليتيم"، وألقى خالد العطار قصيدة بعنوان "المصطفى"، فيما قدمت القاصة مروة ربيع قصيدة بعنوان "في عمق الذات"، أعقب ذلك فقرة ابتهالات وتوشيح دينية.

وعلى الجانب الفني، أقامت مكتبة الحي الثاني بشرق النيل ورشة تصميم لوحات فنية معبرة تدريب عمرو أحمد، كما نفذت مكتبة الطفل والشباب بأبو صير الملق ورشة لرسم عروسة المولد، إلى جانب فقرة إلقاء لعدد من الموهوبين.

فيما شهد قصر ثقافة ببا لقاء تحدث خلاله الشيخ محمد سعيد، الواعظ بالأزهر الشريف، عن مظاهر الاحتفال بتلك المناسبة العطرة مؤكدا على أهمية الاقتداء بالرسول الكريم في القول والفعل.

