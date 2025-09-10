محافظ القاهرة يشهد حفل تخرج دفعة 2025 في مدرسة رمسيس كوليدج

كتب- محمد نصار:

شهد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، حفل تخرج طلاب مدرسة كلية رمسيس الجديدة دفعة 2025، بحضور اللواء إبراهيم عبدالهادي، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، والقس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، وهالة توما، مديرة المدرسة.

وخلال كلمته، أشاد المحافظ بتاريخ المدرسة الذي يتجاوز المائة عام في صناعة أجيال متميزة في العلم والفكر والثقافة، مؤكدًا أن المدرسة ليست مجرد مكان للدراسة بل بيت للقيم ومصنع للقيادات التي تساهم في بناء مصر الحديثة.

وأضاف صابر أن مصر اليوم بحاجة إلى شباب مؤمن بقيمه، متمسك بهويته، منفتح على العالم، قادر على الإبداع وتحويل التحديات إلى فرص.

