رئيس "شباب النواب" يثمّن توجيهات الرئيس بالعفو عن عدد من المحكوم عليهم

كتب- نشأت علي:

أشاد النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للجهات المعنية بدراسة الالتماس المقدم من المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن إصدار عفو رئاسي عن عدد من المحكوم عليهم.

وأكد حسين أن هذه الخطوة تعكس حرص القيادة السياسية على أن تكون الجمهورية الجديدة مظلة جامعة لكل أبناء الوطن، تقوم على ترسيخ قيم العدالة والمساواة واحترام حقوق الإنسان، بما يعزز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا، ويؤكد توجهها نحو بناء دولة عصرية حديثة قائمة على سيادة القانون وصون الحريات.

وأشار رئيس لجنة الشباب إلى أن الدولة المصرية، بفضل رؤية الرئيس السيسي، حققت طفرة نوعية في ملف حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة، تمثلت في:

إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

توسيع مساحات الحوار المجتمعي.

دعم حرية الرأي والتعبير.

تطبيق برامج حماية اجتماعية شملت مختلف فئات المجتمع.

وأوضح أن هذه الجهود تؤكد شمولية رؤية الدولة نحو بناء مجتمع أكثر عدالة وإنصافًا.

واختتم حسين تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة المصرية تراعي حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، بدءًا من تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل وفق منظومة حديثة لإعادة دمج المحبوسين في المجتمع، وصولًا إلى ترسيخ احترام الكرامة الإنسانية، بما يرسخ أسس الجمهورية الجديدة القادرة على التنمية والبناء.

