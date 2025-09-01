"تاج الدين" يكشف خطة توسيع التأمين الصحي الشامل في المحافظات

كتبت- داليا الظنيني:

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، أن الإشادات الدولية الأخيرة بقطاع الصحة في مصر ليست مجرد كلام، بل تعكس تحسناً ملموساً في جودة الرعاية الصحية ومؤشراتها، مثل متوسط الأعمار ونسب وفيات الأطفال.

وفي مداخلة هاتفية مع برنامج "كل الأبعاد"، المذاع على قناة إكسترا نيوز ، أوضح "تاج الدين" أن هذا التقدم شمل تحديث المؤسسات الطبية وتوفير الأدوية، بالإضافة إلى تطوير آليات التشخيص والعلاج.

وأشار إلى أن بداية تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل كانت نقطة تحول، حيث بدأ تنفيذه بالفعل في 6 أو 7 محافظات، ويجري الإعداد لتطبيقه في الإسكندرية. وأكد أن هذا النظام يضمن تقديم خدمة صحية آمنة وفعالة، ويشمل جميع أفراد الأسرة، وليس فقط الشخص المؤمن عليه، مع التزام الدولة بتغطية تكاليف الاشتراك لغير القادرين.

وأضاف أن المبادرات الرئاسية مثل "حياة كريمة" و"100 مليون صحة" تساهم بشكل كبير في سد أي فجوات في الخدمات الصحية، مؤكداً على أهمية التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق أقصى استفادة من الإمكانيات الطبية المتاحة في مصر.