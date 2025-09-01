"الصحة" تعلق على اتهامات الإهمال في علاج الإعلامية عبير الأباصيري

كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، لمصراوي، إن "الوزارة تتابع جميع الشكاوى التي ترد إليها، سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو بشكل مباشر، أو من خلال الخط الساخن، أو وحدة الرصد الإعلامي".

جاء ذلك تعليقًا على منشور اتّهم مستشفى الهرم بالإهمال والتقصير، أدى إلى مضاعفات تسببت في وفاة الإعلامية عبير الأباصيري، وفق ما ذكرته صديقتها في المنشور.

وأثار المنشور تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي.

ووفقًا لمصدر في مستشفى الهرم، فإن الأباصيري دخلت المستشفى يوم الأربعاء الماضي، وكانت تعاني من نقص حاد في الأكسجين واضطراب في درجة الوعي، وقد تعامل الفريق الطبي مع حالتها بوضعها على جهاز التنفس الصناعي، إلى جانب إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة.

وقال مصدر ثانٍ إن الوزارة تحقق حالياً في تلك الشكوى، وجرى طلب كافة الأوراق والفحوصات التي تم إجرائها للوقوف على حقيقة ما ذكره المنشور.

وتزامنت تلك الشكوى مع جولة مفاجئة قام بها الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان لمستشفى الهرم اليوم الأربعاء.

وقرر وزير الصحة والسكان إنهاء التعاقد الفوري مع الشركة المسؤولة عن أعمال النظافة والأمن والحراسة بمستشفى الهرم بسبب قصور في الأداء.

وأبدى الوزير استياءه الشديد من ضعف مستوى النظافة داخل المستشفى، حيث قرر إنهاء التعاقد الفوري مع الشركة المسئولة عن أعمال النظافة، كما شمل القرار شركة الأمن المكلفة بتنظيم الدخول، وذلك بعد رصد تقصير واضح في أداء مهامها، أدى إلى تكدس المرافقين وعدم انتظام في حركة الدخول.