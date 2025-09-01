إعلان

سلبية عينة المخدرات.. إخلاء سبيل قائد قطار مطروح ومساعده

09:42 م الإثنين 01 سبتمبر 2025

قطار مطروح

كتب- محمد نصار:

أعلن عبد الفتاح فكري رئيس النقابة العامة للسكة الحديد ومترو الأنفاق، أن النيابة العامة قررت إخلاء سبيل كل من سامح النويشي قائد قطار مطروح ومساعده محمد النبوي بعد ثبوت سلبية عينة تحليل المخدرات.

كما تم إخلاء سبيل رئيس القطار عبد الغني ريحان، وعهدة القطار محمد عبد الهادي من سراي النيابة بمطروح.

كان عبد الفتاح فكري رئيس النقابة العامة قد كلف كل من رؤساء وأعضاء اللجان النقابية ١٥ و١٦ بغرب الدلتا بالتوجه إلى النيابات وإحضار محام لحضور ومتابعة سير التحقيقات والوقوف بجانب الزملاء المحبوسين احتياطيًا.

تجدر الإشارة إلى أن جميع الزملاء من كل الطوائف وفي مقدمتهم قائدي ومشرفي القطارات تواجدوا جميعًا مع رؤساء وأعضاء اللجان النقابية لمساعدة ودعم زملائهم على مدار أيام محبسهم حتى تم إخلاء سبيلهم وعودتهم لمنازلهم برفقة ذويهم.

