الزراعة تعلن انخفاض أسعار البيض 30% استقرار أسعار الألبان واللحوم

قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إن أسعار الدواجن شهدت تراجعًا ملحوظًا تجاوز 30%، مشيرًا إلى أن الانخفاض شمل أيضًا بيض المائدة، إلى جانب استقرار أسعار الألبان واللحوم.

وأوضح "سليمان"، في تصريحات تليفزيونية، أن منافذ وزارة الزراعة والبالغ عددها أكثر من 350 منفذًا ثابتًا ومتحركًا تغطي مختلف محافظات الجمهورية، توفر للمواطنين السلع الغذائية بأسعار مخفضة على مدار العام، دون الاكتفاء بفترات العروض المؤقتة.

وأضاف سليمان أن التخفيضات تصل إلى 30% في أسعار الدواجن وبيض المائدة، إلى جانب استقرار أسعار الألبان الطازجة المنتجة من المزارع، لافتًا إلى أن هذه السياسة مستمرة طوال العام بفضل تقليص حلقات الوساطة بين المنتج والمستهلك.

وأشار رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة إلى أن منافذ وزارة الزراعة تقدم أيضًا الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية المختلفة بأسعار مناسبة، في إطار جهود الدولة لضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

