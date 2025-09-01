خبير بيئي: التغير المناخي لم يعد تنبؤًا بل واقع يهدد سواحل مصر

كتب- حسن مرسي:

حذر الدكتور عبدالمسيح سمعان، أستاذ الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس، من التأثيرات المتسارعة للتغيرات المناخية، والتي تجاوزت مرحلة التنبؤات العلمية لتصبح تهديدًا حقيقيًا يواجه المجتمع.

وقال سمعان خلال مداخلة في برنامج "أهل مصر" على القناة "الأزهري": "إن الآثار المدمرة لهذه التغيرات لم تعد نظرية، بل يمكن رؤيتها في واقعنا اليومي من خلال تهديدها للسواحل المصرية وزيادة وتيرة حوادث الغرق بسبب ارتفاع الأمواج بشكل غير مسبوق"، مشيرًا إلى أن السلوكيات غير الآمنة للمصطافين تفاقم من خطورة هذه الظاهرة.

وأوضح الخبير البيئي أن جذور الأزمة تعود إلى ارتفاع حرارة كوكب الأرض بشكل كبير، قائلًا: "شهد متوسط درجة حرارة الأرض ارتفاعًا صادمًا بلغ 1.7 درجة مئوية منذ عام 1860، وذلك نتيجة الزيادة الهائلة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون".

وأضاف أن هذه الظاهرة تتسبب مباشرة في حدوث اضطرابات مناخية حادة وارتفاع ملحوظ في مستوى سطح البحر، مما يهدد المدن الساحلية والمناطق المنخفضة.

وأشاد سمعان بالإجراءات الاستباقية التي تبنتها الدولة المصرية لمواجهة هذا التحدي العالمي. وأكد قائلًا: "بدأت مصر مبكرًا في تنفيذ استراتيجية طموحة لحماية شواطئها، تتضمن إنشاء مصدات بحرية وزراعة أشجار المانغروف التي تعمل على تثبيت التربة وحماية الخطوط الساحلية من التآكل"، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات هي جزء من خطة متكاملة للتكيف مع التغيرات الحاصلة.

وأضاف أن مصر تتجه أيضًا بشكل جاد نحو خفض الانبعاثات الكربونية من خلال التوسع في استخدام الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مؤكدًا أن التغير المناخي لم يعد مجرد قضية بيئية هامشية، بل تحول إلى أزمة وجودية تمس حياة كل مواطن بشكل مباشر".